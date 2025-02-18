$100 за игру – слишком дорого. Актёр из AC Origins не согласен с таким подходом

Абубакар Салим, сыгравший главного героя Байека в Assassin’s Creed Origins, высказался против роста цен на видеоигры. По его мнению, требование платить $100 за новую игру делает индустрию элитарной и отдаляет её от реальных игроков.

Салим уверен, что доступность — ключ к развитию игровой индустрии. В качестве примера он привел свою студию, которая выпустила Tales of Kenzer Zau по цене $20. По его словам, это было осознанное решение, чтобы как можно больше людей могли позволить себе игру без значительных трат.

Заявление актёра вызвало бурное обсуждение в геймерском сообществе. В последние годы цены на видеоигры действительно растут: новые AAA-проекты теперь стоят $70, а специальные издания могут доходить до $100 и выше. Особенно остро этот вопрос стоит в преддверии релиза Grand Theft Auto 6, который ожидается в 2025 году и, по слухам, может предложить премиальные издания по завышенной цене.

Разговор о стоимости игр продолжается: одни считают, что высокие бюджеты оправдывают рост цен, другие настаивают, что это лишь способ извлечь больше прибыли. Какой путь выберет индустрия в будущем — покажет время.