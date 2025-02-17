Loongson 3B6600 обещает производительность недавних Core i7

Китайская компания Loongson Zhongke готовит новый 8-ядерный настольный процессор 3B6600, который должен стать конкурентом решениям от Intel. Чип получил обновленную архитектуру, поддержку оперативной памяти DDR5 и интерфейса PCIe 4.0. Встроенное графическое ядро LG200 теперь интегрировано в сам процессор, тогда как раньше оно распаивалось отдельно на материнской плате.

По заявлениям Loongson, новый процессор на 30% быстрее предшественника благодаря ядрам LA864. Его базовая тактовая частота составит 2,5 ГГц, а при разгоне — до 3,0 ГГц. Производительность 3B6600 должна приблизиться к уровням Intel Core i5 и i7 12–13 поколения, что делает его серьезным игроком на рынке процессоров.

Компания также активно развивает серверные решения. В планах выпуск 16-ядерного процессора 3C6000/S с 32 потоками и 32-ядерного 3C6000/D с 64 потоками. Их производительность, согласно внутренним тестам, сравнима с Intel Xeon 4314 и Xeon 6338.

Помимо процессоров, Loongson работает над видеоускорителем 9A1000. Этот GPU должен соответствовать уровню AMD RX550 и выйдет уже в первой половине года. Это может стать важным шагом для Китая на пути к снижению зависимости от западных технологий в сфере полупроводников.