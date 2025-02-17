Он аргументирует это релизом Borderlands 4 в сентябре и новой Call of Duty в ноябре

Дата релиза Grand Theft Auto VI (GTA 6) может быть установлена на 28 октября 2025 года. Согласно информации, предоставленной журналистом из Kotaku, Rockstar Games выбрала этот день, чтобы избежать конкуренции с другими крупными релизами в осенний период. В частности, игра может выйти через месяц после выхода Borderlands 4 в сентябре и до новой Call of Duty в ноябре. Такие решения не редкость для Take-Two Interactive, которая всегда тщательно выбирает дату, чтобы минимизировать столкновение с другими блокбастерами.

Так, аналогичную стратегию компания использовала для релиза GTA 5 и San Andreas, которые также выходили во вторник. Эти особенности выбора даты релиза стали привычной практикой для студии, учитывая успешность предыдущих запусков. Также Red Dead Redemption была выпущена 26 октября 2018 г, но в пятницу.

Так или иначе, если слухи подтвердятся, осень 2025 года обещает стать важным периодом для геймеров.