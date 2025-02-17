Nintendo уверена в стабильности поставок Switch, несмотря на торговые барьеры

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава развеял опасения по поводу возможных экономических рисков, связанных с торговыми пошлинами США. По его словам, компания не зависит исключительно от китайских производственных мощностей — часть сборки Nintendo Switch уже осуществляется во Вьетнаме и Камбодже. Это позволяет минимизировать влияние внешнеэкономических факторов и обеспечивать стабильные поставки консолей.

Фурукава подчеркнул, что даже в случае изменений в налоговой политике влияние на финансовые показатели Nintendo будет незначительным. Однако компания пока не готова раскрывать детали относительно возможной цены Switch 2, что оставляет место для догадок.

Nintendo Switch остаётся одной из самых популярных игровых платформ в мире. С момента выхода в 2017 году консоль разошлась тиражом более 139 миллионов единиц, став одной из самых продаваемых систем в истории. Ожидается, что в 2025 году компания представит Nintendo Switch 2, которая, по слухам, получит новый процессор от NVIDIA, увеличенный объём памяти и поддержку DLSS для улучшения графики.

Несмотря на возможные экономические вызовы, Nintendo продолжает уверенно смотреть в будущее. Выход Switch 2 может стать одним из самых ожидаемых событий в игровой индустрии, и похоже, что американские пошлины этому не помешают.