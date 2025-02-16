Партнёры NVIDIA получают больше GPU для RTX 5090

После бурного старта GeForce RTX 5090, когда карта мгновенно исчезла с полок, а её цена взлетела из-за действий перекупщиков, ситуация начала меняться. По данным инсайдера MEGAsizeGPU, партнёры NVIDIA начали получать больше графических процессоров GB202, что может означать рост поставок видеокарты на рынок.

Запуск RTX 5090 сопровождался критикой в адрес NVIDIA – пользователи обвиняли компанию в искусственном дефиците, а боты и спекулянты сделали карту практически недоступной для обычных покупателей. Теперь, похоже, производственные мощности были перераспределены, что позволило ускорить выпуск новинок.

Основной причиной увеличения поставок аналитики называют освобождение мощностей на заводах TSMC. Производитель процессоров был перегружен не только игровыми GPU, но и серверными чипами GB200, используемыми для ИИ. ИИ-технологии сейчас приносят NVIDIA основную прибыль, но компания, похоже, не готова упускать доход и с флагманских видеокарт, ведь маржинальность RTX 5090 остаётся крайне высокой.

Если рост поставок действительно подтвердится, в ближайшие месяцы RTX 5090 может стать доступнее, а цены – стабилизироваться. Однако окончательно исчезнет ли проблема с дефицитом – покажет только время.