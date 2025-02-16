Будущее Xbox без консолей? Спенсер прокомментировал слухи

Глава Xbox Фил Спенсер стал гостем юбилейного 250-го выпуска подкаста XboxEra, где поделился важными деталями о стратегии компании, будущих играх и развитии экосистемы Xbox.

По словам Спенсера, ключевая цель Microsoft — продвижение собственных игр на максимально возможном количестве платформ. Хотя консоли остаются важной частью бизнеса, Xbox уже не стремится просто заманить игроков на своё железо. Вместо этого компания рассчитывает зарабатывать на продажах игр, поддерживая проекты как внутри Xbox, так и за его пределами.

Ключевые моменты интервью:

После Developer_Direct Спенсер увлёкся Ninja Gaiden 2 Black и с нетерпением ждёт Avowed от Obsidian.

Microsoft стремится выпускать больше игр, а доходы с других платформ помогут в этом. Он упомянул, что такой подход может поддержать разработку, например, Ninja Gaiden 4.

Спенсер опроверг слухи, что Xbox собирается отказаться от консолей и стать «второй Sega». Однако компания активно развивает облачный гейминг и Windows, особенно в Азии, где растёт число игроков.

Среди самых ожидаемых новинок Xbox он выделил State of Decay 3, новый проект Double Fine и Everwild от Rare, который, по его словам, значительно продвинулся в разработке.

Интервью стало важным сигналом для фанатов Xbox: Microsoft продолжает выпускать крупные игры, но делает ставку не только на консоли, но и на облачные технологии и Windows.