Разработчики изучают возможности консоли

Шутер Marvel Rivals от NetEase может появиться на Nintendo Switch 2, но пока окончательного решения нет. В интервью IGN продюсер игры Вэйцун Ву подтвердил, что разработчики открыты к возможности выпуска порта, однако всё зависит от мощности новой консоли.

Одним из обнадёживающих факторов является то, что NetEase уже взаимодействует с Nintendo и получила девкиты Switch 2. Это указывает на возможную адаптацию проекта для системы, если её аппаратные характеристики окажутся достаточными для плавного игрового процесса.

Marvel Rivals — это многопользовательский командный шутер в духе Overwatch, где игроки сражаются в образе культовых персонажей вселенной Marvel. Проект уже вышел для ПК, а также для консолей PlayStation 5 и Xbox Series. Если NetEase решит перенести игру на Switch 2, это станет важным шагом в расширении аудитории проекта.

Nintendo пока не раскрывает технические характеристики Switch 2, но слухи указывают на значительный прирост производительности по сравнению с первой версией консоли. Официальных анонсов по поводу Marvel Rivals на Switch 2 пока нет, но фанаты уже ждут новостей.