Пока фанаты с нетерпением ждут GTA VI, появляются новые предположения о сроках выхода игры на ПК.

Руководитель Corsair Энди Пол в ходе конференции для инвесторов поделился своим прогнозом: релиз на компьютерах может состояться в начале 2026 года.

По словам Пола, версия для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S выйдет осенью 2025 года, а спустя несколько месяцев игра появится на ПК. Однако он не уточнил, основан ли этот прогноз на внутренней информации, или это просто предположение.

Пол также отметил, что GTA VI станет одной из самых ресурсоёмких игр ближайших лет, что приведёт к росту продаж комплектующих и периферии для ПК. Игрокам, вероятно, потребуется обновить свои системы, чтобы получить максимальный опыт от игры.

Ранее Take-Two Interactive подтвердила, что релиз на консолях действительно запланирован на осень 2025 года. При этом в компании не давали никаких комментариев о сроках выхода версии для ПК.

Важно отметить, что глава Take-Two Штраус Зельник ранее заявлял о растущей значимости ПК-рынка, предположив, что до 40% продаж GTA VI могут прийтись на компьютерную версию. Однако приоритетом для Rockstar и Take-Two всё же остаются консоли нового поколения.