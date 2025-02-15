Компания хочет независимости и начинает работу над своими полупроводниками

Компания DeepSeek делает уверенные шаги в сторону разработки собственных чипов для искусственного интеллекта. Судя по последним данным, она активно набирает специалистов в сфере полупроводников, что говорит о начале работы над новым проектом.

Создание собственных процессоров для ускорения ИИ-алгоритмов позволит компании снизить зависимость от сторонних поставщиков, таких как NVIDIA и AMD. Это важный стратегический ход, особенно на фоне глобального дефицита полупроводников и санкционных ограничений, усложняющих доступ к передовым технологиям.

Разработка ИИ-чипов требует значительных ресурсов, глубоких знаний в микроэлектронике и мощных производственных мощностей. Пока неизвестно, на каком этапе находится проект и как скоро DeepSeek сможет представить свои решения. Однако, если компания успешно справится с задачей, она сможет войти в число крупнейших игроков на рынке аппаратного обеспечения для ИИ.

Будет ли DeepSeek конкурентом среди текущих техногигантов — покажет время. Но уже сейчас ясно, что гонка за лидерство в сфере искусственного интеллекта выходит на новый уровень.