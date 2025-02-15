Сиквел Okami разрабатывается на RE Engine

Студия Capcom официально подтвердила работу над Okami 2, и теперь стали известны первые подробности о проекте. По словам Хидеки Камии, у него уже давно был готов концепт продолжения, и теперь у команды есть чёткий план по его реализации.

Разработка игры ведётся на RE Engine — движке, на котором создавались Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 4 Remake и Devil May Cry 5.

Продюсером Okami 2 стал Ёсиаки Хирабаяси, известный по работе над ремейками Resident Evil. Он временно отложил участие в серии хорроров ради нового проекта.

По словам Камии, именно фанаты вдохновили Capcom на создание продолжения, и их поддержка играет ключевую роль. Однако Okami 2 не будет простой копией оригинала — разработчики хотят развить идеи первой части, но при этом не разочаровать аудиторию.

Хидеки Камия признался, что не смог сдержать слёз, увидев реакцию фанатов на анонс игры. Он подчеркнул, что команда хочет создать качественный и продуманный проект, поэтому не стоит ожидать скорых новостей — разработчики работают в комфортном темпе, уделяя внимание каждой детали.

Когда ждать релиза Okami 2, пока неизвестно. Однако очевидно, что проект находится в надёжных руках и имеет все шансы стать хорошей игрой.