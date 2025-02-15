Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Хидеки Камия и его команда поделились новыми деталями Okami 2
Сиквел Okami разрабатывается на RE Engine

Студия Capcom официально подтвердила работу над Okami 2, и теперь стали известны первые подробности о проекте. По словам Хидеки Камии, у него уже давно был готов концепт продолжения, и теперь у команды есть чёткий план по его реализации.

Разработка игры ведётся на RE Engine — движке, на котором создавались Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 4 Remake и Devil May Cry 5.

Продюсером Okami 2 стал Ёсиаки Хирабаяси, известный по работе над ремейками Resident Evil. Он временно отложил участие в серии хорроров ради нового проекта.

По словам Камии, именно фанаты вдохновили Capcom на создание продолжения, и их поддержка играет ключевую роль. Однако Okami 2 не будет простой копией оригинала — разработчики хотят развить идеи первой части, но при этом не разочаровать аудиторию.

Хидеки Камия признался, что не смог сдержать слёз, увидев реакцию фанатов на анонс игры. Он подчеркнул, что команда хочет создать качественный и продуманный проект, поэтому не стоит ожидать скорых новостей — разработчики работают в комфортном темпе, уделяя внимание каждой детали.

Когда ждать релиза Okami 2, пока неизвестно. Однако очевидно, что проект находится в надёжных руках и имеет все шансы стать хорошей игрой.

#новости игр #новости игровой индустрии #capcom #re engine #okami
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Башкирии начали строить мост за 3 млрд рублей пересекающий речной массив Белая
+
Nvidia выпускает новый драйвер GeForce 572.42 WHQL добавляющий DLSS в новые игры
5
Процессоры Ryzen 5 8400F, Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F с DDR4 сравнили в играх
5
Tom's guide рассказали о лучших игровых мышах на начало 2025 года
12
В России построят завод по производству твердосплавного инструмента и технологической оснастки
+
Western Digital в следующем десятилетии предложит жёсткие диски объёмом 100 Тбайт
+
В Китае разработали водородную батарею с плотностью энергии 2825 Вт·ч/кг и эффективностью 99,7%
+
В космосе обнаружена звездная система-беглец, движущаяся со скоростью 2 миллиона километров в час
4
НАСА назначило окончательную дату спасательной миссии для застрявших на МКС астронавтов
3
IT-специалисты будут ежегодно подтверждать квалификацию через новую платформу
2
CNN: Зеленский отказался от подписания соглашения с США об украинских ресурсах
1
Некоторые ИИ-функции One UI 7 не будут доступны на старых и бюджетных смартфонах Samsung
+
Shanghai Weilai Automobile разработала новый тип самозатвердевающего алюминиевого сплава
+
SAPPHIRE Radeon RX 9070 XT NITRO+ получит скрытый разъем питания
+
Для RX 9070 XT в исполнении Red Devil от PowerColor может потребоваться БП мощностью 900 Вт
10
Google заблокировал жителям России возможность переименовывания объектов на картах
2
Новый российский ядерный реактор ВВЭР-1200 обеспечит Египет чистой энергией на 100 лет
1
Hazelight Studios исключает возможность создания лайв-сервис игр
+
NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 572.42 с поддержкой Avowed, Civilization VII и Wuthering Waves
2
Days Gone Remastered анонсирована для ПК и PlayStation 5
3

Популярные статьи

Что происходит с PlayStation - увольнение Джимма Райана, Concord, закрытие игр-сервисов, ремастеры
24
Эволюция управляемого оружия: от «Краснополя» и «Excalibur» до самонаводящихся 23-мм снарядов и пуль
2
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка на примере игры Control и программы Blender
8
Обзор фильма ужасов "Полночь с дьяволом"
2

Сейчас обсуждают

Максим Овчинников
14:39
И есть. Пыня кстати до полномасштабного вторжения признавал Порошенко и Зеленского президентами Украины.
Зеленский: Украина может исчезнуть с исторической арены без поддержки США
Максим Сидоров
14:38
В телефоне у Шольца она записана как Бербок Анал
Бербок не поддержала идею Трампа вернуть Россию в G7
Максим Овчинников
14:35
Это тебе не ботоксный дед, который одной ногой уже в могиле.
Зеленский отказался подписывать соглашение о передаче США права на полезные ископаемые
Максим Овчинников
14:34
Вчера патриотические СМИ РФ упоенно, хором из тысячи поп «портили воздух» и победно трубили. Согласно самым сдержанным сообщениям пропаганды РФ, Штольц, Макрон и Урсула фон дер Ляйен должны были всю н...
Зеленский отказался подписывать соглашение о передаче США права на полезные ископаемые
Максим Овчинников
14:32
«Разговоры о нелегитимности не работают». США потребуют от Путина начать прямые переговоры с Зеленским Президент РФ Владимир Путин должен провести прямые переговоры с президентом Украины Владимиром З...
Зеленский отказался подписывать соглашение о передаче США права на полезные ископаемые
Кверт1919
14:20
Разное молекулярное строение пластмасс, разный материал изготовления, есть пластмассы которые выдерживают удар молнии, а есть пластик который размягчается от горячего напитка. Конструкция разъема не п...
Эксперты назвали несколько причин оплавления разъёмов 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 50
Иван Кравцов
14:19
Ну вот хоть стали запрещать хренью заниматься. Меня Яндекс вымораживает. Границы, блин, "отменил".
VK усиливает позиции на рынке офисного ПО через покупку доли в Р7
ЧВК Вагнер 1
14:18
Поставят раком , не дадут дозу и все подпишет просроченный. Клоун на подкорме .
Зеленский отказался подписывать соглашение о передаче США права на полезные ископаемые
emptystack
14:15
Жесть, самое страшное, что кто-то этим компом будет пользоваться и потом пытаться апгрейдить до "игрового"
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Кирилл Волков
14:12
У нас везде и всюду дипломированные квалифицированные кадры... Даже среди курьеров... А что толку? :)
IT-специалисты будут ежегодно подтверждать квалификацию через новую платформу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем