Split Fiction выходит 6 марта 2025 года

Разработчики популярной кооперативной игры It Takes Two готовятся к релизу своего нового проекта – Split Fiction. Финальные превью показали, что игра станет испытанием даже для многих игроков, предлагая разнообразный геймплей и интересный сюжет.

О чем игра Split Fiction?

Игроков ждет захватывающее приключение, объединяющее несколько жанров: платформер, экшен, головоломки, а также необычные мини-игры – от снежных гонок до пинбольных испытаний. Главные героини – две писательницы, создающие фантастические истории. Их книги оживают на глазах, а игровой процесс плавно меняется между фэнтези и научной фантастикой.

Выделяют следующие плюсы игры:

Разнообразие механик и неожиданные сюжетные повороты;

Глубокая кооперативная система, где важна командная работа;

Сложные, но увлекательные испытания, требующие смекалки.

Недостатки:

Некоторые уровни могут показаться слишком сложными;

Новичкам в играх может быть тяжело освоить механики.

Split Fiction выходит 6 марта 2025 года на всех современных игровых платформах.