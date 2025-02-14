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Amogus54
Предзаказы Assassin’s Creed Shadows оказались на уровне Odyssey
На старте ожидается около 1,5 миллиона проданных копий.

Ubisoft поделилась информацией о предварительных заказах Assassin’s Creed Shadows, и они уже достигли уровня Assassin’s Creed Odyssey — одной из самых успешных частей франшизы. Несмотря на это, игра пока отстает от рекордов Assassin’s Creed Valhalla, которая в свое время показала лучшие продажи в истории серии.

Глава Ubisoft Ив Гиймо подчеркнул, что Shadows — это амбициозный проект, который вызывает большой интерес у аудитории. По первым отзывам, особенно положительно оцениваются сюжет, атмосфера и уникальная механика игры с двумя главными героями. Разработчики обещают глубоко проработанный мир феодальной Японии, захватывающий стелс и динамичные сражения.

Релиз Assassin’s Creed Shadows состоится 20 марта 2025 года, и на старте ожидается около 1,5 миллиона проданных копий. Однако дальнейший успех игры будет зависеть от качества финального продукта и оценок критиков. Если Ubisoft удастся оправдать ожидания, Shadows может стать хорошим примером продаж или вовсе новым хитом серии. На игру возлагаются большие надежды, поскольку её продажи могут помочь сохранить Ubisoft в том виде, в котором мы знаем её сейчас, что очень важно для главы корпорации.

#ubisoft #новости игр #новости игровой индустрии #assassins creed #assassins creed shadows
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