Days Gone 2 всё ещё под вопросом, но ремастер уже в пути

Sony на прошедшей State of Play официально представила Days Gone Remastered — обновлённую версию постапокалиптического боевика от Bend Studio. Обновление принесёт улучшенную графику, в том числе детализированный туман, реалистичные отражения в лужах и более чёткие модели персонажей. Однако эти графические улучшения получат только владельцы PS5, тогда как на ПК выйдут лишь новые игровые режимы в составе DLC.

В ремастере появится режим спидрана, обновлённый фоторежим и возможность сражаться с ордами заражённых — хотя последняя механика была доступна и раньше. Тем не менее, анонс Days Gone Remastered вызвал неоднозначную реакцию среди фанатов. Многие надеялись на полноценный сиквел, но слухи о его разработке то появляются, то исчезают.

Ранее сообщалось, что Sony отказалась от создания Days Gone 2 из-за недостаточных продаж первой части. Однако позднее выяснилось, что инициатива продолжения серии не поступила даже от самой Bend Studio. Теперь, когда Sony отменила мультиплеерный проект студии, появилась надежда, что разработчики могут вернуться к франшизе.

Будет ли продолжение у Days Gone или серия останется в прошлом? Пока что судьба второй части остаётся загадкой, а ремастер — это лишь способ ненадолго оживить интерес к игре.