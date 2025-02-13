Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Days Gone Remastered с улучшенной графикой выходит на PS5
Days Gone 2 всё ещё под вопросом, но ремастер уже в пути

Sony на прошедшей State of Play официально представила Days Gone Remastered — обновлённую версию постапокалиптического боевика от Bend Studio. Обновление принесёт улучшенную графику, в том числе детализированный туман, реалистичные отражения в лужах и более чёткие модели персонажей. Однако эти графические улучшения получат только владельцы PS5, тогда как на ПК выйдут лишь новые игровые режимы в составе DLC.

В ремастере появится режим спидрана, обновлённый фоторежим и возможность сражаться с ордами заражённых — хотя последняя механика была доступна и раньше. Тем не менее, анонс Days Gone Remastered вызвал неоднозначную реакцию среди фанатов. Многие надеялись на полноценный сиквел, но слухи о его разработке то появляются, то исчезают.

Ранее сообщалось, что Sony отказалась от создания Days Gone 2 из-за недостаточных продаж первой части. Однако позднее выяснилось, что инициатива продолжения серии не поступила даже от самой Bend Studio. Теперь, когда Sony отменила мультиплеерный проект студии, появилась надежда, что разработчики могут вернуться к франшизе.

Будет ли продолжение у Days Gone или серия останется в прошлом? Пока что судьба второй части остаётся загадкой, а ремастер — это лишь способ ненадолго оживить интерес к игре.

#sony #новости игр #новости игровой индустрии #playstation 5 #ps5 #days gone #bend studio #days gone 2
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина планирует купить у Болгарии российские реакторы за $1 млрд для модернизации ХАЭС
3
После отключения от системы БРЭЛЛ цены на электричество в Латвии, Эстонии и Литве заметно выросли
10
Крупнейший в России металлургический завод освоил новые марки стали для автомобилестроения
1
Канадский магазин опубликовал цены на RX 9070 и RX 9070 XT — самая доступная модель стоит $586
11
Согласно исследованию, китайские чипы демонстрируют десятикратное преимущество над Nvidia
3
GTA 6 полностью играбельна и проходит финальное тестирование
+
GeForce GTX 1650 смогла потянуть ААА-игры 2025 года c высоким FPS
6
На Солнце произошла вспышка класса M продолжительностью почти полчаса
+
Зарегистрирован первый случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D при веб-серфинге
9
Су-57 из-за особого дозвукового воздухозаборника превосходит конкурентов по сверхзвуковой дальности
+
Случай выгорания RTX 5090 FE: разъем блока питания нагрелся до температуры в 150°C
7
РЖД готовы начать масштабную стройку ВСМ Москва - Петербург
1
Эксперты опровергли информацию о том, что GeForce RTX 5060 получит версию с 16 ГБ VRAM
2
MWM: Показательные полёты F-35 в Индии после Су-57 поставили бы первый в невыгодное положение
2
Der8auer выяснил причину оплавления 12VHPWR на видеокарте RTX 5090
10
Bloomberg: министр финансов США направится в Киев договариваться о полезных ископаемых
5
Microsoft убрала страницу с описанием процесса удаления Edge, которая оказалась его рекламой
1
В Hardware Unboxed предположили, почему NVIDIA не стала выпускать RTX 4050 и RTX 5050
6
Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Триумфатор-М» сбивать схожие с «Орешником» ракеты
+
NVIDIA GeForce RTX 5060 не получит 16 ГБ памяти
+

Популярные статьи

Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 1-я часть
+
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
54
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
82
Утилита dgVoodoo 2 - создаем ремастер старых игр на примере Starship Troopers: Terran Ascendancy
5
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
24
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
17
Microsoft с Xbox начали третью масштабную кампанию против консолей PlayStation и геймеров
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
4
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 7000 в трёх ипостасях
5
Лучшие эмуляторы Nintendo Switch в 2025 году на ПК
+

Сейчас обсуждают

slikts
15:57
Потребовать они могут; путь покопаются в ХХХ гинекологини...
Страны Европы потребовали участия в переговорах по Украине
Александр
15:56
Не знаю кому как, а мне Борда заходит намного лучше, чем всякие куберпук и ведьмаки, да и сталкеры туда же. Может графон и специфический, но зато динамика "того самого" Анриала! Короче, что может быть...
Borderlands 4 выйдет 23 сентября на ПК и консолях, выпущен новый игровой трейлер
Envу
15:52
1. RX 9070 XT судя по всему будет быстрее чем rtx 5070 ti процентов на 10-15. 2. FSR 4 - полный аналог DLSS основанный на ИИ. 3. В лучах RX 9070 XT идет на уровне RTX 5070 ti - по предварительным тест...
Канадский магазин опубликовал цены на RX 9070 и RX 9070 XT — самая доступная модель стоит $586
typym6ek
15:49
Ждём, а то уже хочется побродить с друганами поискать вещички. Таких пострелушек мало, где надо исследовать и искать вещи.
Borderlands 4 выйдет 23 сентября на ПК и консолях, выпущен новый игровой трейлер
slikts
15:48
Поющие славу стране 404, почему вы здесь с дивана пишите? Пора уже быть в окопах с ВСУ. *Я из ЕС; ни за кого не "воюю".
Страны Европы потребовали участия в переговорах по Украине
typym6ek
15:47
Ахахахахаах торпеда выглядит, как будто пластик от жары потёк... Просто дичь.
АвтоВАЗ оценил новую Lada Iskra в базовой версии в 1,2 млн рублей
Nvidia&Intel Hater
15:47
ему и косить не надо,это же убогий трусикер
Трамп считает, что Украина не вернёт территории и не вступит в НАТО
Rafen
15:46
шапочку из фольги этому сонибойскому месье
Microsoft с Xbox начали третью масштабную кампанию против консолей PlayStation и геймеров
Принц Госплана
15:44
Я лучше 10 летнюю тоету возьму чем это.
АвтоВАЗ оценил новую Lada Iskra в базовой версии в 1,2 млн рублей
Bamboliny
15:43
Почему в PCI исполнении у Radeon 7000 не было конкурентов по соотношению цена/качество? Очень даже были. Если имелось в виду продление жизни старым системам без AGP, то GF2MX400 PCI или Matrox G450 PC...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 7000 в трёх ипостасях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем