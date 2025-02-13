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Amogus54
xAI готовится к выпуску Grok 3, который, по словам Маска, превосходит конкурентов
Илон Маск анонсировал революционный Grok 3, который «пугающе умен»

Илон Маск сообщил, что его компания xAI готовится к выпуску нового поколения языковой модели Grok 3 в течение ближайших двух недель. По словам миллиардера, эта версия является самым мощным искусственным интеллектом на рынке, значительно превосходя существующие решения.

Система уже завершила основное обучение, но разработчики проводят финальные испытания и оптимизацию. Grok 3 продолжает концепцию своего предшественника, созданного в 2023 году — чат-бота с минимальной цензурой. Согласно заявлениям Маска, новый AI обучался на огромных объемах синтетических данных с использованием мощнейших вычислительных ресурсов.

Кроме того, xAI разрабатывает TruthGPT — альтернативу ChatGPT от OpenAI. Проект нацелен на создание более объективного и правдоподобного искусственного интеллекта, что может усилить конкуренцию на AI-рынке.


#искусственный интеллект #илон маск #openai #нейросети #нейросеть #chat gpt #grok #grok 3
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