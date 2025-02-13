PlayStation 5 продолжает лидировать: новые финансовые успехи Sony

Sony представила отчет о финансовых показателях за третий квартал 2024 года, продемонстрировав впечатляющие результаты. За этот период удалось реализовать 9,5 миллиона консолей PlayStation 5, а общий объем продаж достиг 74,9 миллиона устройств с момента выхода консоли в 2020 году.

Игры для PS5 также пользуются высоким спросом: за квартал было продано 95,9 миллиона копий, из которых 11,6 миллиона приходятся на эксклюзивные проекты внутренних студий Sony. Все больше пользователей предпочитают цифровые версии игр – доля загрузок через PlayStation Store составила 74%.

Популярность консоли подтверждает и активная аудитория: ежемесячно в экосистеме PlayStation числятся 129 миллионов пользователей. Примечательно, что PlayStation 5 второй год подряд сохраняет высокий темп продаж, преодолевая рубеж 20 миллионов консолей в год, что PS4 так и не удалось достичь за весь свой жизненный цикл.

Несмотря на конкуренцию, PS5 уверенно укрепляет позиции на рынке, предлагая мощное железо, эксклюзивные игры и передовые технологии, такие как рейтрейсинг и адаптивные триггеры в контроллере DualSense. Впереди игроков ждут громкие релизы и новые обновления, которые могут сделать экосистему PlayStation еще привлекательнее.