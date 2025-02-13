Sony объявила список игр, которые пополнят библиотеку подписочных сервисов PS Plus Extra и PS Plus Deluxe в феврале 2025 года. Игроков ждут громкие хиты, классические проекты и инди-новинки.
Подписчики уровня Extra получат доступ к следующим тайтлам:
- Star Wars Jedi: Survivor – сиквел зрелищного экшена во вселенной «Звездных войн».
- TopSpin 2K25 – свежий теннисный симулятор.
- Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 – первая часть нового приключения от создателей Life is Strange.
- SaGa Frontier Remastered – обновленная версия японской RPG.
- Somerville – атмосферный платформер про выживание в мире после катастрофы.
- Tin Hearts – головоломка с элементами нарративного приключения.
- Mordhau – средневековый экшен с многопользовательскими сражениями.
Что ждет подписчиков PS Plus Deluxe? Владельцы Deluxe-версии получат доступ к следующим играм:
- Patapon 3 – ритм-стратегия с элементами RPG.
- Dropship: United Peace Force – классический боевик о военных операциях в будущем.
Все эти игры станут доступны с 18 февраля. Подписка на PS Plus Extra и Deluxe позволяет не только играть в новые проекты, но и пользоваться каталогом игр прошлого поколения, а также пробными версиями новых релизов.