Разработчики стали ближе к игрокам – Rockstar создают свое сообщество в Discord

Студия официально запустила свой сервер в Discord, предлагая игрокам удобное пространство для общения, поиска тиммейтов и обсуждения любимых игр. Теперь поклонники могут следить за свежими анонсами, делиться впечатлениями и взаимодействовать друг с другом в одном месте.

При этом пользователи быстро заметили один любопытный момент: на фоновом изображении сервера отсутствует какая-либо символика GTA 6. Почему? Вопрос остаётся открытым. Возможно, это просто старая иллюстрация, а может быть, разработчики намеренно избегают лишних отсылок, чтобы не раскрывать детали игры раньше времени.

Несмотря на это, основные обсуждения на сервере всё равно крутятся вокруг GTA 6. Поклонники буквально завалили каналы просьбами выпустить игру на ПК в первый же день и не переносить релиз. Конечно, вряд ли разработчики станут раскрывать важные новости в таком формате, но сам факт наличия официального Discord-сообщества — отличный знак. Это говорит о том, что Rockstar хотят наладить прямую связь с комьюнити, дать фанатам удобную платформу для обсуждений и, возможно, в будущем даже взаимодействовать с игроками по важным вопросам.