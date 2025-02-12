Take-Two готовит масштабную рекламную кампанию – GTA 6 в центре внимания

Фанаты Grand Theft Auto VI замерли в ожидании нового трейлера, и похоже, он может выйти уже в ближайшие месяцы. В сети обсуждают, что Rockstar Games активно готовится к старту маркетинговой кампании, а издатель Take-Two Interactive закладывает огромные бюджеты на рекламу в 2026 финансовом году (с 1 апреля 2025 по 31 марта 2026 года).

Дополнительным подтверждением этих слухов стали новые вакансии в Rockstar, где студия ищет рекламных менеджеров для японского и южнокорейского рынка. Это может говорить о глобальной рекламной стратегии, которая охватит крупнейшие игровые рынки мира.

Стоит отметить, что в этом году Take-Two также планирует выпустить Mafia: The Old Country и Borderlands 4, что тоже требует значительных затрат на продвижение. Однако очевидно, что главная ставка делается именно на GTA 6, которая станет крупнейшим релизом компании за всю её историю.

Напомним, что первый трейлер GTA 6 был представлен 5 декабря 2023 года и уже побил рекорды просмотров на YouTube, собрав более 100 миллионов просмотров за сутки. Судя по всему, Rockstar намерена вывести маркетинг на принципиально новый уровень, так что фанаты могут ожидать новый трейлер, рекламные коллаборации и масштабную PR-кампанию уже в ближайшие месяцы.