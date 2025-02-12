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Amogus54
Crytek заморозила разработку Crysis 4 и начала массовые сокращения
Crysis 4 откладывается на неопределенный срок, Crytek сокращает 15% сотрудников

Разработчики Crysis столкнулись с серьезными проблемами — студия Crytek объявила о приостановке разработки Crysis 4 на фоне массовых увольнений. В рамках реструктуризации компания сократит около 60 сотрудников, что составляет 15% от общего штата. Под удар попали не только команды, работавшие над Crysis 4, но и специалисты из других отделов.

Основной причиной кризиса стали финансовые трудности, вызванные «неблагоприятной ситуацией на рынке». Хотя многопользовательский шутер Hunt: Showdown 1896 показывает хорошие результаты и продолжает привлекать игроков, этого оказалось недостаточно, чтобы избежать радикальных мер. Теперь студия сосредоточится на развитии Hunt: Showdown и поддержке CryEngine, а будущее Crysis 4 остается под вопросом.

Официальный анонс Crysis 4 состоялся в начале 2022 года, но за два года проект так и не получил заметных обновлений. Судя по всему, студия столкнулась с проблемами в производстве, а финансовая нестабильность только усугубила ситуацию.

Crytek пока не раскрывает дальнейших планов относительно Crysis 4. Возможно, проект возобновят, когда компания стабилизирует свое положение, однако на данный момент приоритетом остается развитие Hunt: Showdown.

#новости игр #новости игровой индустрии #crytek #crysis #crysis 3 #hunt showdown #crysis 2
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