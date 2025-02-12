Alan Wake 2 продолжает развиваться – игра получила DLSS 4 и RTX Mega Geometry

Remedy Entertainment отчиталась о коммерческом успехе Alan Wake 2 — к концу 2024 года продажи игры превысили 2 миллиона копий. Этот рубеж оказался важным для студии, так как именно теперь проект полностью окупил затраты на разработку и маркетинг. Теперь Remedy начала получать прибыль через роялти, хотя путь к этому оказался не самым быстрым.

Игра вышла 27 октября 2023 года, и несмотря на восторженные отзывы критиков, коммерческий успех давался ей сложнее, чем ожидалось. В отличие от популярных экшенов, Alan Wake 2 предлагает смесь психологического хоррора и детектива, что делает ее нишевым проектом. В игре много экспериментальных элементов — от специфической подачи сюжета до необычного левел-дизайна, который не всегда понятен игрокам. Например, одна из самых обсуждаемых локаций — парк развлечений, спроектированный так, что легко потеряться даже самым внимательным геймерам.

Несмотря на это, Alan Wake 2 продолжает оставаться технологическим флагманом. Remedy активно поддерживает проект, добавляя в него новые графические технологии. Недавно игра получила RTX Mega Geometry и DLSS 4.

Хотя Remedy вложила в маркетинг меньше, чем ожидалось, продажи все же достигли приличных показателей. Для сравнения, ремейк Silent Hill 2, который получил аналогичные продажи, добился этого быстрее.