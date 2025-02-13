Ninja Gaiden 2 Black получила NG+ и фоторежим

Разработчики выпустили крупное обновление для недавно вышедшей игры Ninja Gaiden 2 Black, которое значительно расширяет возможности игры. Одним из ключевых нововведений стал режим Новая игра+, позволяющий начать новое прохождение с уже разблокированным оружием и нинпо (уровень навыков при этом сбрасывается до начального). Это даст игрокам возможность попробовать другие стили боя, сохранив свои любимые техники.

Кроме того, в некоторых главах теперь появится больше врагов, что сделает сражения еще более напряженными.

Также в настройках появилась опция скрытия оружия на спине, что порадует тех, кто хочет видеть своего персонажа без лишних деталей. Еще одним приятным дополнением стал фоторежим, позволяющий запечатлеть самые эпичные моменты.

Патч также исправил некоторые баги и внес небольшие улучшения в баланс. Обновление уже доступно на всех платформах.

Оригинальная игры вышла для консоли Xbox 360, и была разработана японской студией Team Ninja и изданная Microsoft Game Studios в далеком 2008 году.