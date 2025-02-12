В отчёте Intel по безопасности AMD и Nvidia оказались под прицелом критики

Intel вновь раскритиковала своих главных конкурентов, представив свежий отчёт по безопасности. Согласно данным компании, процессоры AMD содержат в 4,4 раза больше уязвимостей на аппаратном уровне и в 1,8 раза больше проблем с конфиденциальными вычислениями, чем решения Intel. При этом, как отмечает отчёт, лишь 57% из обнаруженных уязвимостей AMD были найдены самой компанией, тогда как остальные выявили независимые эксперты. На данный момент в продукции AMD зафиксированы 78 неустранённых уязвимостей.

Nvidia также оказалась в центре внимания Intel: в 2024 году в её графических процессорах было выявлено 18 критических уязвимостей, 13 из которых могут быть использованы злоумышленниками для удалённого выполнения кода.

Intel подчёркивает, что её собственная команда безопасности обнаружила 96% уязвимостей в своих продуктах, а все проблемы на аппаратном уровне уже устранены. В графических процессорах компании выявлено всего 10 уязвимостей, причём только одна из них оценивается как серьёзная угроза.

Этот отчёт подчёркивает стратегию Intel по продвижению своей продукции через сравнение с конкурентами. Однако стоит учитывать, что уязвимости неизбежны в любой сложной системе, и конечные пользователи должны полагаться не только на отчёты производителей, но и на независимые исследования в области кибербезопасности.