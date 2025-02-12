Продюсер Monster Hunter Wilds о Switch 2: «Это вопрос будущего»

Продюсер Monster Hunter Wilds высказался о возможном выходе игры на Nintendo Switch 2, заявив, что пока рано делать какие-либо анонсы. По его словам, Capcom ещё изучает технические возможности новой платформы, чтобы понять, насколько она подходит для их амбициозного проекта.

Ранее компания отказалась выпускать Monster Hunter Wilds на оригинальном Nintendo Switch, аргументируя это тем, что консоль не способна обеспечить должный уровень графики и производительности, необходимый для реализации масштабного мира игры. Если Switch 2 действительно получит мощное «железо», сравнимое с современными консолями, шансы на порт могут значительно вырасти.

Напомним, Monster Hunter Wilds — это следующая крупная часть популярной серии, разрабатываемая для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Capcom обещает огромные открытые локации, смену погоды в реальном времени, а также эволюцию боевой системы. Игра должна выйти 28 февраля 2025 года, но о возможных дополнительных платформах разработчики пока не готовы говорить.

Будет ли Monster Hunter Wilds адаптирована под Nintendo Switch 2, зависит от того, насколько мощным окажется новое устройство Nintendo. Пока что фанатам остаётся только ждать официальных заявлений от Capcom.