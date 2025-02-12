YouTube улучшает персонализацию контента и добавляет автоматическую озвучку

Уже в течение февраля этого года YouTube представит функцию автоматического дубляжа, которая станет доступной для авторов, участвующих в партнёрской программе платформы. Об этом заявил генеральный директор YouTube Нил Мох. Благодаря этой технологии блогеры смогут переводить и озвучивать свои ролики на другие языки без необходимости нанимать дикторов.

Это поспособствует расширению аудитории – пользователи из разных стран смогут смотреть видео на своём родном языке. Авторам не нужно будет платить за дубляж или вручную записывать озвучку.

YouTube также внедрит систему защиты от ИИ-генерации, которая поможет авторам предотвращать кражу их внешности и голоса. Это особенно актуально на фоне роста случаев создания поддельных видео с использованием deepfake-технологий.

Новая система также будет автоматически анализировать возраст пользователей, чтобы рекомендовать им подходящий контент. Это повысит безопасность платформы, особенно для несовершеннолетних зрителей. Однако Нил Мохан не уточнил, каким образом система будет автоматически определять возраст пользователя, если он у него не указан в аккаунте.

Помимо постепенного внедрения ИИ, YouTube в 2025 году поставил перед собой и другие цели: