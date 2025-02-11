«Госуслуги» теперь позволяют анонимно предупреждать водителей о проблемах с авто

В мобильном приложении «Госуслуги» появилась новая функция, которая позволяет анонимно уведомлять владельцев автомобилей о возможных проблемах с их транспортом. Теперь пользователи могут быстро сообщить о включенных фарах, незакрытых окнах, спущенных колесах, сработавшей сигнализации, авариях или даже эвакуации автомобиля.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

Открыть приложение «Госуслуги» Перейти в раздел «Транспорт и права» Выбрать пункт «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства» Ввести номер автомобиля, после чего его владелец получит уведомление с информацией о проблеме и местоположением отправителя.

Такая возможность поможет предотвратить неприятные ситуации, такие как разряженный аккумулятор из-за включенных фар или угон автомобиля с незакрытыми окнами. Кроме того, теперь можно сообщить водителю, если его машина мешает проезду или создает аварийную ситуацию.

Обновление уже доступно во всех актуальных версиях приложения. Благодаря этому сервису автовладельцы смогут оперативно получать важные уведомления и своевременно устранять возможные проблемы.