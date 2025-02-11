Stellar Blade получит поддержку на ПК и оптимизацию под портативные устройства

Южнокорейская студия Shift Up продолжает активно развивать Stellar Blade. В ходе отчета о финансовых итогах 2024 года разработчики поделились амбициозными планами по выпуску ПК-версии и дальнейшей поддержке проекта.

Создатели уверены, что релиз на ПК привлечет еще больше игроков, и даже прогнозируют, что тираж ПК-версии может превысить продажи на PS5. Релиз ожидается в 2025 году, однако точной даты пока нет.

Разработчики сообщили, что активно работают над оптимизацией игры для портативных игровых ПК. Stellar Blade будет адаптирована для Steam Deck, ROG Ally и аналогичных устройств, что сделает игру доступной для еще большего числа пользователей.

Stellar Blade не только окупилась, но и начала приносить прибыль. К декабрю 2024 года Sony выплатила студии более $43 млн роялти, что свидетельствует о высокой популярности игры.

Несмотря на отсутствие мультиплеера, Shift Up планирует развивать игру по модели сервисного проекта, добавляя новый контент. Это может привлечь еще больше игроков и укрепить позиции Stellar Blade на рынке.