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Amogus54
Чешские власти поблагодарили Warhorse за Kingdom Come 2 и популяризацию их культуры
Успех Kingdom Come 2 сравнили с триумфом сборной Чехии по хоккею

Выход Kingdom Come: Deliverance 2 стал значимым событием не только для игровой индустрии, но и для всей Чехии. Высокие оценки игры и внимание зарубежных игроков привели к тому, что представители власти выразили благодарность студии Warhorse за популяризацию чешской истории и культуры.

Заместитель министра иностранных дел Чехии отметил, что влияние видеоигры на восприятие национального наследия сильнее, чем у многих современных фильмов. А депутат Маркета Доушова сравнила успех проекта с легендарной победой сборной Чехии по хоккею на Олимпиаде 1998 года.

Однако не все политики проявили единодушное восхищение. Геймдиректор Warhorse Даниэль Вавра напомнил, что ранее некоторые чиновники критиковали его за историческую недостоверность первой части игры. Он обвинил их в лицемерии, указывая на переменчивость их взглядов в зависимости от успеха проекта.


#новости игр #новости игровой индустрии #kingdom come deliverance #warhorse studios #warhorse #kingdom come deliverance 2 #kingdom come #kcd #kcd2
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Chihonya
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Маэстро
15:19
не только ты, все угорали, кроме Шеши, потому что у него то же такие забавы как у bernigan
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Nvidia&Intel Hater
15:19
еще kromantec был
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Nvidia&Intel Hater
15:18
я угорал читал.камингаут этот
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Chihonya
15:18
да некогда было, не заходил давненько, этому шизу ники менять, что в туалет сходить, банят болезного, пропустил новые его ипостаси))))
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Nvidia&Intel Hater
15:17
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Nvidia&Intel Hater
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