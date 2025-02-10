Успех Kingdom Come 2 сравнили с триумфом сборной Чехии по хоккею

Выход Kingdom Come: Deliverance 2 стал значимым событием не только для игровой индустрии, но и для всей Чехии. Высокие оценки игры и внимание зарубежных игроков привели к тому, что представители власти выразили благодарность студии Warhorse за популяризацию чешской истории и культуры.

Заместитель министра иностранных дел Чехии отметил, что влияние видеоигры на восприятие национального наследия сильнее, чем у многих современных фильмов. А депутат Маркета Доушова сравнила успех проекта с легендарной победой сборной Чехии по хоккею на Олимпиаде 1998 года.

Однако не все политики проявили единодушное восхищение. Геймдиректор Warhorse Даниэль Вавра напомнил, что ранее некоторые чиновники критиковали его за историческую недостоверность первой части игры. Он обвинил их в лицемерии, указывая на переменчивость их взглядов в зависимости от успеха проекта.



