Готовится ремейк Devil May Cry 1.

Известный актер озвучки Вергилия поделился интригующими новостями – в скором времени может выйти ремейк культовой игры Devil May Cry 1. По его словам, в пробных материалах уже используется голос персонажа в том же стиле, что и в период с 2001 по 2004 год. Инсайдеры сообщают, что новая версия обещает быть на уровне современного ремейка Resident Evil 2, с полностью переработанным сюжетом, обновленной графикой, камерой и улучшенным движком RE Engine.

Эта новость особенно важна для поклонников серии, ведь создатель Devil May Cry, Хидэки Камия, не раз выражал желание обновить классические части франшизы. Недавно Камия покинул Capcom и запустил собственную студию, но права на Devil May Cry остаются у Capcom. Таким образом, возможно, что новая интерпретация станет важным событием в игровой индустрии, привнеся свежесть в историю, знакомую многим.

Помимо технических улучшений, ремейк может предложить более проработанный сюжет и новые игровые механики. Обновленный проект обещает сохранить дух оригинала, но при этом представить современное видение и качество, сравнимое с последними тенденциями в разработке видеоигр.