GTA VI подталкивает EA к пересмотру графика релиза новой Battlefield.

В преддверии выхода GTA VI корпорация Electronic Arts приняла решение отложить выпуск следующей части Battlefield. Генеральный директор EA Эндрю Уилсон заявил на встрече с инвесторами, что новая Battlefield станет «самой масштабной игрой, которую мы когда-либо делали» и что её выход планируется на период до апреля 2026 года. Однако точная дата остаётся предметом обсуждений, поскольку в этом году могут произойти непредвиденные изменения, способные скорректировать сроки релиза.

Компания осознаёт важность стратегического планирования в условиях жесткой конкуренции с таким гигантом, как GTA VI, чей релиз ожидается осенью 2025 года, хотя многие игроки предполагают возможное смещение даты. EA вложила в разработку новой Battlefield больше средств, чем в предыдущие проекты, и поэтому придерживается осторожной политики, чтобы не попасть в промежуток времени, когда другие издатели также планируют запуск своих игр.

Издатели по всему миру внимательно следят за расписанием Rockstar, поскольку точная дата выхода GTA VI может оказать существенное влияние на рынок видеоигр. Пока EA не уточнила все нюансы, остаётся только ждать официальных анонсов.