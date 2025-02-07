Яндекс возвращает фестивали «Игромир» и «Comic Con»

Яндекс совершила стратегическую покупку товарных знаков «Игромир», «Comic Con», «Комиккон» и COMICCON, заплатив за каждый около 20,6 млн рублей. Сделка была заключена в рамках банкротства ООО «КРИ», объявленного в конце января, и теперь компания планирует возродить фестивали поп-культуры в России, которые не проводились с 2019 года.

Согласно данным из «Коммерсанта» и Федресурса, Яндекс уже начала формировать программу будущих мероприятий, ведя переговоры с партнёрами, производителями контента, холдингами и спонсорами. Компания также выкупила домен Comiccon.ru, где в ближайшее время появится подробная информация о запланированных выставках.

Интересно, что возвращение выставок происходит на фоне других крупных проектов в индустрии. В прошлом году Яндекс провела собственный фестиваль «Хомякон», а конкуренцию составляют мероприятия от «Леста Игры», Astrum Entertainment и 1C Game Studios. Кроме того, команда «Игромира» представила выставку «РЭД Экспо», а VK готовит третье издание «Фандом Фест ВКонтакте». По слухам, на осеннем фестивале гостей ждать появления известных игровых новинок.

Эти шаги свидетельствуют о намерении Яндекса усилить позиции на рынке культурных и игровых мероприятий, привлекая новую аудиторию и возвращая прежние традиции в эпоху цифровых развлечений.