Вышло обновление для Spider-Man 2 на ПК – меньше вылетов, больше стабильности

Недавно вышедший Spider-Man 2 на ПК получил первое крупное обновление, которое значительно улучшило стабильность игры. Разработчики исправили многочисленные графические артефакты, визуальные баги и снизили число вылетов, с которыми сталкивались игроки.

Одним из ключевых нововведений патча стала функция быстрого создания скриншотов проблемных мест. Теперь пользователи могут отправлять изображения с ошибками напрямую разработчикам, что позволит студии оперативно устранять новые баги.

После выхода патча отношение игроков к ПК-версии улучшилось – рейтинг Spider-Man 2 в Steam вырос с 55% до 63%. Несмотря на это, многие пользователи по-прежнему жалуются на оптимизацию и технические проблемы, особенно на слабых и средних системах.

Ранее сообщалось, что портирование игры на ПК сопровождалось сложностями из-за перехода с консоли PlayStation 5. Однако разработчики заверили, что они продолжат выпускать исправления, чтобы довести проект до должного качества.

Ожидается, что в ближайших обновлениях появятся дополнительные графические настройки, улучшения производительности и исправления оставшихся критических багов.