Компания Take-Two Interactive выпустила отчет с актуальной информацией

Компания Take-Two Interactive в свежем финансовом отчете подтвердила, что релиз Grand Theft Auto VI по-прежнему намечен на осень 2025 года. По словам руководства издателя, вероятность переноса минимальна, а предстоящий финансовый год обещает стать одним из самых успешных в истории компании.

Помимо новостей о GTA VI, Take-Two представила обновленные данные о продажах своих крупнейших игр:

Grand Theft Auto V разошлась тиражом более 210 миллионов копий, а общие продажи серии GTA достигли 440 миллионов.

Red Dead Redemption 2 преодолела отметку в 70 миллионов копий, а вся франшиза Red Dead — 95 миллионов.

Серия Borderlands разошлась тиражом в 91 миллион копий, причем Borderlands 3 продалась в 22 миллиона, а самая популярная часть, Borderlands 2, достигла 30 миллионов.

Календарь релизов Take-Two на 2025 год. Издательство также обновило список ожидаемых игр:

Sid Meier’s Civilization VII — 11 февраля 2025

PGA Tour 2K25 — 28 февраля 2025

WWE 2K25 — 14 марта 2025

Mafia: The Old Country — лето 2025

Grand Theft Auto VI — осень 2025

Borderlands 4 — конец 2025

Judas (от создателя BioShock) — предположительно 2026

С таким списком релизов 2025 год обещает быть насыщенным для поклонников игр Take-Two. Однако главным событием остается выход GTA VI, одной из самых ожидаемых игр десятилетия, которая уже сейчас привлекает внимание миллионов игроков по всему миру.