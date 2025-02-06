Новый трейлер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – игра появится в продаже 28 августа

По последним новостям поклонники легендарной серии Metal Gear Solid могут радоваться: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater официально появится на рынке 28 августа этого года. Об этом свидетельствует новый опубликованный трейлер и широко обсуждаемый в сообществе.

Новый ролик демонстрирует свежий взгляд на знакомые сцены из оригинальной игры, при этом сохраняя атмосферу классического стелс-экшена, за который серия получила мировое признание. Особое внимание привлекает забавная деталь: в конце трейлера появляется обезьяна, которая похлопывает себя по попе – отсылка на знаменитую мини-игру Snake vs Monkey, присутствующую в первой версии игры, что позволяет предположить её возвращение в обновленном варианте.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater представляет собой амбициозный проект, цель которого – переосмыслить легендарную классику с учетом современных технологий и игровых трендов. Разработчики пообещали сохранить фирменный стиль серии, добавив при этом новые механики и улучшенную графику, что несомненно порадует как давних фанатов, так и новых игроков.

Релиз назначен на 28 августа, и уже сейчас слухи и ожидания растут. Игроки с нетерпением ждут возможности вновь окунуться в атмосферу напряженного стелс-экшена, где тактическое мышление и скрытность играют решающую роль.