GTA: Vice City получит мод с 15 миссиями и двумя концовками

Несколько дней назад был опубликован трейлер нового мода для GTA: Vice City под названием Leo Teal's Story, который рассказывает о приключениях Лео Тила (тот самый повар, который появляется в самом начале GTA: Vice City) до событий оригинальной игры. Разработчики представили игрокам уникальную возможность пройти совершенно новый сюжет.

В моде игроков ждут 15 проработанных сюжетных миссий, позволяющих выбирать различные стратегии прохождения и влиять на развитие истории. По итогам игры доступны две разные концовки, что добавляет многогранности игровому процессу. Для тех, кто стремится достичь 100% завершения, предусмотрена секретная миссия с особыми заданиями. Не обошлось и без современных технологий: озвучка персонажей выполнена с помощью нейросетей.

Кроме основных квестов, мод порадует бонусными челленджами, а также пасхалками и отсылками, знакомым любителям GTA. Ожидается, что релиз модификации состоится уже в этом году, несмотря на возможное внимание со стороны Take-Two. Новинка обещает стать ярким дополнением к игре, привлекая как ветеранов, так и новых фанатов серии.