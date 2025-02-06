Суд Москвы вынес штраф Discord за несоблюдение требований локализации персональных данных

Платформа Discord вновь оказалась в центре внимания российских регуляторов. Мировой суд Таганского района Москвы принял решение о наложении штрафа в размере 2 млн рублей за невыполнение обязательств по локализации персональных данных граждан РФ. Суд обвинил компанию в нарушении положений статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которой все операторы, работающие с данными россиян, обязаны обеспечивать хранение информации на территории страны. Данное судебное постановление стало логичным продолжением ранее проведенной проверки, когда 30 января Роскомнадзор составил протокол по факту нарушения требований законодательства.

Следует отметить, что в октябре 2024 года Discord столкнулся с блокировкой в России за несоответствие нормам по удалению противоправного контента, однако локализация данных до настоящего времени так и не была налажена. Эксперты отмечают, что подобные меры направлены на повышение ответственности зарубежных компаний за обработку данных российских пользователей, что является важной частью стратегии по обеспечению информационной безопасности в стране.