Сокет AM4 держится на уровне AM5 – выгодное решение для геймеров

Сокет AM4, которому уже более семи лет, по-прежнему пользуется высоким спросом. По словам главы отдела по связям с общественностью AMD Дэвида Макафи, платформа AM4 продается на уровне новейшей AM5. Это связано с тем, что несмотря на появление более современных процессоров, многие пользователи не видят смысла переходить на новую платформу из-за ее высокой стоимости.

В 2024 году AMD представила несколько процессоров линейки Ryzen 5000XT, которые стали отличным вариантом для сборок на AM4. Они обеспечивают достойную производительность, а использование оперативной памяти DDR4 делает такие системы более доступными по цене. Особенно выделяется процессор Ryzen 7 5800X3D, который демонстрирует отличные результаты в играх благодаря технологии 3D V-Cache.

Основное преимущество AM4 – доступность комплектующих. Материнские платы и оперативная память DDR4 стоят значительно дешевле, чем аналогичные решения для AM5. Кроме того, владельцы систем на базе AM4 могут просто обновить процессор без необходимости смены всей платформы. В отличие от AM5, требующей дорогой памяти DDR5 и новых материнских плат, AM4 остается оптимальным выбором для пользователей, которым нужна высокая производительность за разумные деньги.



