Apex Legends 2 имеет шансы на появление

Electronic Arts всерьёз рассматривает возможность значительного обновления или даже полноценного продолжения Apex Legends. По словам генерального директора компании Эндрю Уилсона, текущая версия игры не оправдывает ожиданий и требует серьёзных изменений.

На недавнем совещании с инвесторами Уилсон обозначил три возможных пути развития шутера:

Устранение текущих проблем и улучшение качества игрового процесса.

Выпуск масштабного обновления после релиза следующей Battlefield, обещающего «обширный игровой опыт».

Дальнейшая трансформация Apex Legends, которая может привести к появлению Apex Legends 2.0.

Ранее EA скептически относилась к созданию прямого сиквела, утверждая, что игры-сервисы теряют популярность после выхода второй части. Однако спад интереса к Apex Legends заставил пересмотреть этот подход.

Если планы EA воплотятся в жизнь, игроков ждут радикальные изменения. Возможно, Apex 2.0 предложит обновлённый движок, переработанный геймплей и свежий контент, способный вернуть игре былую популярность.