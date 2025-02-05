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Amogus54
Мод GTA: Stars & Stripes был закрыт, чтобы избежать возможных юридических проблем с Take-Two
Финальная версия пока что доступна для скачивания

Ещё один масштабный мод для Grand Theft Auto был официально закрыт. На этот раз речь идёт о Stars & Stripes – амбициозном проекте, который расширял карту GTA: San Andreas, добавляя знаковые локации из США и других игр Rockstar Games. Разработчики сообщили, что не получали претензий от правообладателей, но решили не рисковать, учитывая недавние случаи закрытия Liberty City Preservation Project и Vice City The Nextgen Edition.

Авторы проекта выпустили официальное заявление, объяснив своё решение. Они отметили, что мод был чисто фанатской работой, а команда занималась им исключительно в качестве хобби. Однако, учитывая враждебные действия против крупных модов GTA, они решили избежать возможных юридических проблем и распустить команду.

Перед уходом разработчики выложили незавершённую версию Snapshot 1.5. Они подчеркнули, что эта сборка далека от идеала, но если кто-то из сообщества захочет довести её до ума, то никто не будет препятствовать этому. Единственная просьба – не использовать название Stars & Stripes для будущих проектов, чтобы избежать конфликтов.

Stars & Stripes – далеко не первый мод, который прекратил своё существование под давлением возможных разбирательств. Ранее Take-Two (издатель Grand Theft Auto) активно боролся с модами, которые затрагивают классические части серии, особенно если речь идёт о ремейках карт и переносе контента из старых игр в новые.

Сообщество с сожалением принимает новости о закрытии Stars & Stripes, однако, как показывает практика, моды часто продолжают жить даже после официального завершения разработки. Возможно, кто-то из фанатов возьмёт идею за основу и создаст новый проект, но уже под другим названием.

#новости игр #новости игровой индустрии #rockstar games #gta #take-two interactive #take-two #gta san andreas #gta stars and stripes #моды гта
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