Nintendo Switch продалась тиражом в 150 млн

Портативная консоль Nintendo Switch официально преодолела отметку в 150 миллионов проданных экземпляров по всему миру. Это делает её третьей самой продаваемой консолью в истории, уступая лишь Nintendo DS (154 млн) и PlayStation 2 (160 млн). Если Nintendo удастся реализовать ещё 10 миллионов устройств, Switch станет новым абсолютным рекордсменом по продажам.

Несмотря на успех, Nintendo уже готовит замену. По последним данным, Switch 2 выйдет в 2025 году. Более того, Microsoft намерена выпускать свои игры на новой консоли, что говорит о более тесном сотрудничестве между компаниями.

Однако аналитики не уверены, что Nintendo удастся выполнить свои планы по продажам оригинальной Switch. Компания уже снизила прогнозы на текущий финансовый год – теперь ожидается реализация 11 млн устройств, хотя ранее цифры были выше.

За последний квартал было продано 4,82 млн консолей, а за три квартала суммарные продажи составили 9,5 млн, что ниже прогнозируемых 12,5 млн. Это указывает на замедление спроса, особенно на фоне предстоящего анонса Switch 2.

Некоторые аналитики считают, что Nintendo стоит ускорить выпуск новой модели, так как задержка до осени 2025 года может снизить интерес к бренду. Тем не менее, компания пока не раскрывает много деталей о Switch 2, обещая поделиться информацией позже.