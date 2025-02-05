GTA 6 могут перенести? Прогнозы Polymarket говорят, что "нет".

Релиз Grand Theft Auto 6 официально запланирован на 2025 год, но насколько реальны эти сроки? Согласно данным платформы Polymarket, вероятность выхода игры в 2025 году оценивается в 71% на данный момент. Это значит, что букмекеры и пользователи рынка предсказаний не сомневаются в релизе уже в этом году.

До сих пор Rockstar Games не делала заявлений о возможных задержках, но некоторые эксперты полагают, что перенос может произойти из-за масштабов проекта. Кроме того, бывший аниматор GTA 5 отметил, что игру уже можно пройти от начала до конца, но Rockstar сейчас активно исправляет баги и дорабатывает игру. Это может означать, что основная часть работы завершена, но студии требуется больше времени для полировки и тестирования.

Polymarket — это децентрализованная платформа прогнозирования, где пользователи делают ставки на вероятные события, включая выход видеоигр. Система работает на основе криптовалют, а курсы ставок изменяются в зависимости от рыночных ожиданий.

На данный момент официальных заявлений о переносе нет, но Rockstar традиционно выпускает свои проекты, когда считает их полностью готовыми. Если тестирование покажет, что игра нуждается в дополнительной доработке, релиз действительно могут отложить на 2026 год.