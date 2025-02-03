GTA 6 на финальной стадии: команда Rockstar устраняет баги 10 часов в день

По словам Майка Йорка, бывшего аниматора Rockstar, новая часть легендарной серии GTA стала полностью играбельной. Сейчас команда разработчиков усердно работает над финальной полировкой проекта, устраняя оставшиеся недочёты и баги. По его словам, разработчики проводят тестирование до 10 часов ежедневно, что помогает выявить даже самые мелкие ошибки.

Эта информация придает уверенности поклонникам серии, которые, несмотря на затишье более года, надеются на релиз GTA 6 уже в 2025 году. Первые и последние официальные новости об игре были представлены в декабре 2023 года в виде трейлера, и с тех пор слухи активно циркулируют в сети. GTA 6 обещает вернуть свежесть и масштабность игрового мира, характерные для серии, с обновленной графикой, современным сеттингом и интересными геймплейными решениями.



