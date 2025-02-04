Criterion переключилась на Battlefield 6 — гонщики ждут новостей о NFS

Фанаты серии Need for Speed могут не ждать скорого анонса новой игры – студия Criterion Games временно сосредоточена на помощи в разработке Battlefield 6. Это подтвердил вице-президент EA Винс Зампелла, заявив, что команда изучает отзывы сообщества и хочет учитывать их в будущих проектах.

Последняя часть серии, Need for Speed Unbound, вышла в конце 2022 года и вызвала неоднозначную реакцию. Игра получила средние оценки от критиков и смешанные отзывы от игроков. На Metacritic проект собрал 74 балла (PS5) и 76 баллов (PC), что ниже ожиданий для культовой гоночной серии.

Игроки похвалили физику управления, кастомизацию автомобилей и стильную графику с анимацией в стиле граффити. Однако многие были разочарованы малым количеством контента, однообразным открытым миром и слабым мультиплеером. В результате игра быстро потеряла популярность, а онлайн-сервера не смогли долго удерживать аудиторию.

По словам Зампеллы, EA внимательно прислушалась к критике и теперь понимает, чего действительно хотят игроки от Need for Speed. Судя по всему, серию ждёт перезапуск с новыми механиками и свежими идеями. Однако прежде чем Criterion вернётся к гонкам, студия займётся поддержкой Battlefield 6.

Вероятнее всего, новостей о следующей Need for Speed не стоит ждать раньше 2025 года. Пока остаётся только гадать, сможет ли EA вернуть франшизе былую популярность, или серия окончательно потеряет позиции на фоне конкурентов вроде Forza Horizon.