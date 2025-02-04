Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Need for Speed заморожена: новой части серии в ближайшее время не будет
Criterion переключилась на Battlefield 6 — гонщики ждут новостей о NFS

Фанаты серии Need for Speed могут не ждать скорого анонса новой игры – студия Criterion Games временно сосредоточена на помощи в разработке Battlefield 6. Это подтвердил вице-президент EA Винс Зампелла, заявив, что команда изучает отзывы сообщества и хочет учитывать их в будущих проектах.

Последняя часть серии, Need for Speed Unbound, вышла в конце 2022 года и вызвала неоднозначную реакцию. Игра получила средние оценки от критиков и смешанные отзывы от игроков. На Metacritic проект собрал 74 балла (PS5) и 76 баллов (PC), что ниже ожиданий для культовой гоночной серии.

Игроки похвалили физику управления, кастомизацию автомобилей и стильную графику с анимацией в стиле граффити. Однако многие были разочарованы малым количеством контента, однообразным открытым миром и слабым мультиплеером. В результате игра быстро потеряла популярность, а онлайн-сервера не смогли долго удерживать аудиторию.

По словам Зампеллы, EA внимательно прислушалась к критике и теперь понимает, чего действительно хотят игроки от Need for Speed. Судя по всему, серию ждёт перезапуск с новыми механиками и свежими идеями. Однако прежде чем Criterion вернётся к гонкам, студия займётся поддержкой Battlefield 6.

Вероятнее всего, новостей о следующей Need for Speed не стоит ждать раньше 2025 года. Пока остаётся только гадать, сможет ли EA вернуть франшизе былую популярность, или серия окончательно потеряет позиции на фоне конкурентов вроде Forza Horizon.

#electronic arts #новости игр #новости игровой индустрии #need for speed #criterion games #need for speed unbound #ea games #criterion
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
25
Сэм Альтман признает ошибки OpenAI, придерживающейся стратегии закрытого исходного кода
+
Иран представил новую баллистическую ракету большой дальности, способную пролететь 1700 км
1
Появились слухи о разработке Warhammer 40,000: Dawn of War 4 от Relic Entertainment
6
GTA 5: Expanded & Enhanced Edition может выйти на ПК в ближайшее время
+
Казань и Нижнекамск свяжут новой железной дорогой
3
Оперативную память DDR5-5200, DDR5-6400 и DDR5-8400 сравнили в играх
13
Озвучены четыре основных фишки грядущего iPhone 17 Air: толщина, дисплей и камеры
3
Один из владельцев смог продать свою Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC за 6600 долларов
8
Microsoft более не приветствует метод обхода проверки TPM 2.0 для установки Windows 11
15
Проект роботизированного такси Tesla стартует этим летом
+
OnePlus и REDMI выпустят во 2 квартале смартфоны среднего класса с аккумуляторами ёмкостью 7500 мАч
+
В Канаде предлагают ввести 100-процентные пошлины на автомобили Tesla и алкоголь из США
1
Эдвард Сноуден критикует графические процессоры NVIDIA Blackwell за низкую производительность
+
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и 5060 ожидаются в марте
+
Часы Huawei Watch GT 5 Pro получили очередное глобальное обновление, версию 5.0.0.130 (SP3C00M02)
+
МКС переходит на новую систему связи: космонавты заменяют «Регул-ОС» на ЕКТС для улучшения связи
+
Старые танки получат новую жизнь в виде тяжелых БТР
13
Бывший аниматор Rockstar рассказал о сложностях разработки GTA 6
+
Первая российская «зелёная» электростанция за месяц выработала почти 2 млн киловатт-часов электроэнергии
+

Популярные статьи

Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
412
МиГ-41: почему легендарный «космический» перехватчик так и не поднялся в небо
30
Итоги гоночного уик-энда 1-2 февраля
+
Игра Wartales - грабим караваны и аутируем перед сном
4
"Средневековое разочарование" или почему я пропущу Kingdom Come: Deliverance 2
8
В Сочи построят экспериментальную теплицу для бананов площадью 750 кв метров
7
О первоначальном значении термина киберпанк на примере антологии “Зеркальные очки” (18+)
1
RTX 5080 или кожанный диван - что выбрать геймеру в 2025 году
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
2

Сейчас обсуждают

andrew_riddler
12:20
писдец тебе сука конч епаный жди деанон и трясись мусор выексти.хотя тебе мамка его выносит и курочку носит пожрать
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Nvidia&Intel Hater
12:19
короче ты обоссанец/светить номер тебе свой никто не будет.ты ссышь кончита встретится.по телефону тебя не отпиздить.толку звонить.твой петушиный голосок что ли слушать ??
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Bernigan
12:18
вот это вот тявкало только шестерить умеет, на самом деле ни на что не способно и боится всех вообще в реале
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Nvidia&Intel Hater
12:18
телефон или без реги симки или вообще номер на другого кого.но найти можно
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Bernigan
12:17
ты не пиши,а позвони, но раз ты это срёшь, о чём ещё говорить, ты даже голосом поговорить ссышь, теперь брысь отсюда со своей писаниной проблядь и хватит моё время отнимать
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Маэстро
12:17
А как ты общаешься со своим куратором?
RTX 5080 или кожанный диван - что выбрать геймеру в 2025 году
Nvidia&Intel Hater
12:17
ты что вякаешь.все знают что ты опущенный.тебе ли вякать .моромойка рублевая
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Маэстро
12:16
Если блогер подобный видос выложит на ютупе, он может сфоткать и выдать за свой. Проходили с ним 20 раз уже.
RTX 5080 или кожанный диван - что выбрать геймеру в 2025 году
Bernigan
12:16
нет у тебя денег ты нищий дебил, ты слишком тупой чтобы зарабатывать
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
andrew_riddler
12:16
мля тупой уебок я при свидетелях написал что поеду в марте в самару через тебя. ты долбоеб? любой может сделать скрин и потом мне предьявить от тебя требуется тоже самое пиши сука при свидетелях что т...
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем