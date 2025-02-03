Мнения разделились, а оценка игры уступает Civilization 6

Первые рецензии на Sid Meier's Civilization 7 уже появились, и общий рейтинг на Metacritic составляет 79 баллов. Среди оценок критиков можно выделить следующие: IGN – 7/10, Eurogamer – 2/5, Gamespot – 8/10, VGC – 5/5, Wccftech – 8/10, Destructoid – 9/10, Xboxera – 8,6/10, а PC Gamer присвоил 76. Эти цифры делают Civilization 7 самой низко оценённой игрой в серии, уступая даже предыдущей части Civilization 6, которая набрала 89 баллов.

Эксперты отмечают, что новая часть становится одной из самых новаторских в истории франшизы. Разработчики решили сократить традиционный игровой опыт, объединив старые элементы развития с новыми. Такие изменения могут вызвать смешанную реакцию: одни оценят свежий взгляд, другие — будут ностальгировать по классике.

Полное представление о состоянии игры станет возможным после её официального релиза, запланированного на 11 февраля 2025 г. До этого момента поклонники и критики будут внимательно следить за обновлениями и дополнительными обзорами, чтобы понять, насколько успешно разработчикам удалось объединить инновационные решения с традиционным духом серии.