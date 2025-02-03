Marvel’s Spider-Man 2 и требования к видеокартам

Издание TechPowerUp провело детальное тестирование Marvel’s Spider-Man 2, запустив игру на 35 различных видеокартах. Тестовая конфигурация включала процессор Ryzen 7 9800X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6200 CL28, а игра работала с максимальными графическими настройками в разрешениях 1080p, 1440p и 2160p.

Результаты показали, что базовые модели, такие как NVIDIA GeForce RTX 3050 и Intel Arc B580/A770, не смогли обеспечить стабильные 30 FPS в 1080p, а RTX 3060 достигла около 57 FPS с просадками до 40 FPS. Для комфортного гейминга в разрешении 1080p/60 FPS рекомендуется использовать видеокарты уровня RTX 3070 Ti или AMD Radeon RX 6800. При переходе на 1440p оптимальным выбором стали RTX 4070 или Radeon RX 7800 XT, а стабильные 60 FPS в 2160p обеспечили только NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 5090 – RTX 5080 показала примерно 81 FPS с падениями до 57 FPS.

Особое внимание уделено режиму трассировки лучей, при котором производительность снижалась в среднем на 30–45 %. Даже топовая RTX 5090 не смогла достичь стабильных 60 FPS в 4K, показывая лишь около 47 FPS, что делает использование DLSS практически обязательным. Кроме того, инженеры отметили, что Marvel’s Spider-Man 2 требует более 8 ГБ видеопамяти даже на низких настройках в 1080p. Эти данные подтверждают, что для полного погружения в мир новых игр требуется современное мощное оборудование.