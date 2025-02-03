Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
TechPowerUp протестировала Marvel’s Spider-Man 2 на 35 видеокартах и показала результаты
Marvel’s Spider-Man 2 и требования к видеокартам

Издание TechPowerUp провело детальное тестирование Marvel’s Spider-Man 2, запустив игру на 35 различных видеокартах. Тестовая конфигурация включала процессор Ryzen 7 9800X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6200 CL28, а игра работала с максимальными графическими настройками в разрешениях 1080p, 1440p и 2160p.

Результаты показали, что базовые модели, такие как NVIDIA GeForce RTX 3050 и Intel Arc B580/A770, не смогли обеспечить стабильные 30 FPS в 1080p, а RTX 3060 достигла около 57 FPS с просадками до 40 FPS. Для комфортного гейминга в разрешении 1080p/60 FPS рекомендуется использовать видеокарты уровня RTX 3070 Ti или AMD Radeon RX 6800. При переходе на 1440p оптимальным выбором стали RTX 4070 или Radeon RX 7800 XT, а стабильные 60 FPS в 2160p обеспечили только NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 5090 – RTX 5080 показала примерно 81 FPS с падениями до 57 FPS.

Особое внимание уделено режиму трассировки лучей, при котором производительность снижалась в среднем на 30–45 %. Даже топовая RTX 5090 не смогла достичь стабильных 60 FPS в 4K, показывая лишь около 47 FPS, что делает использование DLSS практически обязательным. Кроме того, инженеры отметили, что Marvel’s Spider-Man 2 требует более 8 ГБ видеопамяти даже на низких настройках в 1080p. Эти данные подтверждают, что для полного погружения в мир новых игр требуется современное мощное оборудование.

#sony #новости игр #новости игровой индустрии #playstation 5 #ps5 #marvel #marvels spider-man #marvels spider man 2 #marvels spider-man 2
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
18
В России запустят в серийное производство автобус СИМАЗ вместимостью в 72 пассажира
6
Сэм Альтман признает ошибки OpenAI, придерживающейся стратегии закрытого исходного кода
+
Канада намерена обложить США 100% пошлинами на импорт электромобилей Tesla
9
Ученые обнаружили звуковые колебания вирусов на недоступных для человека частотах
3
Потоковое видео и новые 4K-телевизоры являются причиной резкого роста выбросов CO2 в мире
11
Иран представил новую баллистическую ракету большой дальности, способную пролететь 1700 км
1
Появились слухи о разработке Warhammer 40,000: Dawn of War 4 от Relic Entertainment
6
Обучение китайской нейросети DeepSeek стоило в 400 раз дороже, чем заявлялось
10
Минобороны Германии выступил против повышения расходов на оборону до 5%, назвав цифру чрезмерной
+
Технологии DLSS 4 и Multi Frame Generation от Nvidia подвергли слепому тестированию
22
Microsoft более не приветствует метод обхода проверки TPM 2.0 для установки Windows 11
13
Казань и Нижнекамск свяжут новой железной дорогой
1
Озвучены четыре основных фишки грядущего iPhone 17 Air: толщина, дисплей и камеры
3
Один из владельцев смог продать свою Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC за 6600 долларов
6
OnePlus и REDMI выпустят во 2 квартале смартфоны среднего класса с аккумуляторами ёмкостью 7500 мАч
+
Google Pixel 9a появился на сайте EMVCo
+
Проект роботизированного такси Tesla стартует этим летом
+
В Канаде предлагают ввести 100-процентные пошлины на автомобили Tesla и алкоголь из США
1
Оперативную память DDR5-5200, DDR5-6400 и DDR5-8400 сравнили в играх
8

Популярные статьи

Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
282
Итоги гоночного уик-энда 1-2 февраля
+
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
66
МиГ-41: почему легендарный «космический» перехватчик так и не поднялся в небо
20
Игра Wartales - грабим караваны и аутируем перед сном
4
В Сочи построят экспериментальную теплицу для бананов площадью 750 кв метров
6

Сейчас обсуждают

Родион Вестов
20:38
Хорошо что этого тупого нытья, про невозможность чего то там вырастить, не слышит Мичурин. Удивлю авторов, но пара-тройка лет назад в хохляндии был скандал. Зимой в какой то ихней сети магазинов прода...
В Сочи построят экспериментальную теплицу для бананов площадью 750 кв метров
Родион Вестов
20:29
Хомяки продолжают плакаться колоться и жрать кактус. Никогда не покупайте только что выпущенное оборудование. Дайте ему настоятся хотя бы пол года. Должно выйти не менее десятка апдейтов. В итоге полу...
Множество видеокарт GeForce RTX 5090 и 5090D выходят из строя
linux4ever
20:29
У него была простейшая ситуация. Регресс в интеловском драйвере на opensource приложении. Он просто поорал.
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
Nvidia&Intel Hater
20:28
два петушка Беря и Китя как не в себя с ботов минусят.клоуны а друг друга люто плюсуют (наивные -все равно по -60 будет).у них пати ниже.как глубже лизнуть друг другу.такое убожество.Одним ловом п -и...
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
AleksK
20:22
Ты если картиночку увеличишь увидишь что это 7900gre. Думаешь 7900 не поддерживает лучи?
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
Nvidia&Intel Hater
20:16
чудесная у вас с берей перепись двух содомитов с клуба.а с иконкой все нормально .клешни свои поправь .рукозадый.
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Димон Карапеев
20:09
Британия с Америкой всегда лезли куда им нельзя
Великобритания обсудит с ЕС новые санкции против российских энергоносителей
Кайрат Амерканов
20:08
Купил комбайн райзен 7 7840 в паяный в мамку за 17т. Ддр5 2*16 за 7т. Продал свой ай5 11400ф 32г с мамкой. Видюху оставил. И чё получилось? Кайфую без видюхи. Реально никогда не играл так приятно. Есл...
Интегрированная графика Radeon 8060S оказалась почти на 70% быстрее RTX 4070
Bernigan
20:00
Да, я глянул на техповерап, там написано стартовая цена 2080 Ти 999$, ладно Китя, говорю, мне пофиг, пока карты типа 60 не стоят 500$, всё норм для меня, мне ФХД 60 фпс достаточно, тебе нет, ты и пере...
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Владимир Семёнов
19:59
Сказки дядюшки Римуса.
В России запустят в серийное производство автобус СИМАЗ вместимостью в 72 пассажира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем