В Marvel Rivals могут добавить PvE-режим «Кризис бесконечности»

Недавно датамайнеры, исследуя данные первого сезона Marvel Rivals, наткнулись на упоминания нового игрового режима под названием «Кризис бесконечности». Изучая файлы, специалисты обнаружили не только название будущего PvE-режима, но и модель чудовищного существа, напоминающего кракена. Зафиксированы анимации атак и даже финальные сцены смерти монстра, что свидетельствует о проработке боевой механики и динамики противостояния.

По информации, ожидается, что данный режим будет представлен вместе с бесплатным обновлением. Нововведение обещает разнообразить игровой процесс, добавив элементы кооперативного PvE, где игрокам предстоит объединиться для борьбы с угрозой, возникшей в результате «Кризиса бесконечности».

В рамках обновления Marvel Rivals разработчики могут внести и другие изменения, чтобы усилить погружение в мир комиксов и супергеройской тематики. Это событие станет важным этапом для фанатов игры, поскольку новый режим позволит испытать совершенно иной игровой опыт, дополняющий классические PvP-сражения.