Артбук Assassin's Creed Shadows слили на сайт e-hentai

В сети появился полный артбук новой части Assassin's Creed Shadows, состоящий из 240 страниц, что уже вызвало бурю обсуждений среди поклонников серии. Утечка размещена на e-hentai и содержит массу визуальных материалов: концепт-арты костюмов, оружия, а также масштабные виды японских городов, характерных для новой интерпретации ассасинов.

Несмотря на качественные пейзажи и интересные визуальные решения, многие критики отмечают явное отсутствие ключевых элементов, присущих франшизе. По мнению некоторых фанатов, символ ассасина присутствует всего два раза, а образы тамплиеров, культовые храмы Ису и даже мотивы современности практически не отражены. Такая редакция артбука вызывает опасения по поводу сюжета, ведь именно уникальная эстетика и исторические детали всегда выделяли серию.

Публикация материалов происходит на фоне ожиданий нового проекта от Ubisoft, и с утечкой возникает риск спойлеров, что может негативно отразиться на восприятии будущей игры. Несмотря на спорные решения в оформлении, многие отмечают, что визуальная составляющая остается на высоком уровне. Фанаты с нетерпением ждут официального релиза и возможности ознакомиться с полноценной версией проекта.