MP1St сообщил: закрытый плейтест Battlefield 6 стартует на следующей неделе

Согласно информации от источника MP1St, закрытый плейтест Battlefield 6 начнется в начале следующей недели. На данный момент тестирование будет доступно только для известных ютуберов и других контент-мейкеров, что означает, что обычные игроки пока останутся в стороне. Такой формат позволяет оценить игру профессионалам, прежде чем она будет представлена широкой публике.

Проводимый этап тестирования свидетельствует о том, что Battlefield 6 уже находится в удобоваримом качестве и практически готова к демонстрации внешнему миру. Закрытый плейтест – важная фаза, которая позволяет разработчикам выявить возможные недочеты и внести необходимые корректировки перед официальным релизом.

Кроме того, MP1St прогнозирует, что анонс игры может состояться уже в ближайшем будущем, возможно, в июне, когда EA планирует представить свои новейшие проекты.

Battlefield 6 обещает вернуть классические идеи в известную франшизу, продолжая традиции эпических мультиплеерных баталий. Известно, что серия всегда славилась высоким уровнем детализации, инновационными технологиями и реалистичными боями. Ожидается, что новая игра усилит позиции бренда на фоне конкурентов е и привлечет как давних фанатов, так и новую аудиторию.