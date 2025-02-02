Главным драйвером рынка станет Grand Theft Auto 6.

Согласно отчёту аналитической компании MiDiA Research, игровой рынок в 2025 году увеличится на 4,6%. Хотя темпы роста уже не столь стремительны, как в предыдущие годы, индустрия продолжает развиваться за счёт крупных релизов.

Главным драйвером рынка станет Grand Theft Auto 6 – одна из самых ожидаемых игр десятилетия. Также значительный вклад внесут Monster Hunter Wilds и новые эксклюзивы для консоли Nintendo Switch 2, которая выйдет в 2025 году.

Несмотря на вызовы, такие как насыщенность рынка и изменение потребительских привычек, ААА-игры продолжат приносить высокие доходы. В долгосрочной перспективе объём индустрии вырастет с $236,9 млрд в 2025 году до $280,1 млрд к 2031 году.

Запуск GTA 6 станет ключевым событием не только для Rockstar Games, но и для всего игрового рынка. Предыдущая часть франшизы, GTA 5, с момента выхода в 2013 году остаётся одной из самых продаваемых игр в истории, разойдясь тиражом более 200 миллионов копий. Ожидается, что её продолжение побьёт новые рекорды и окажет значительное влияние на индустрию.