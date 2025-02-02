Известный актёр озвучки Уэс Джонсон, подаривший свой голос множеству персонажей в культовых играх Bethesda — The Elder Scrolls III: Morrowind, Oblivion, Skyrim и Fallout 3, оказался в критическом состоянии.

Известный актёр озвучки Уэс Джонсон, подаривший свой голос множеству персонажей в культовых играх Bethesda — The Elder Scrolls III: Morrowind, Oblivion, Skyrim и Fallout 3, оказался в критическом состоянии. Проблемы с сердцем привели к тому, что накануне благотворительного мероприятия он потерял сознание в гостиничном номере.

Сообщество геймеров быстро отреагировало на эту новость, организовав кампанию по сбору средств. Поклонники оставили трогательное послание, напомнив всем о вкладе актёра в игровые вселенные:

«Знакомый вам всем голос… временно умолк. Но сердце, которое так много дало обществу, всё ещё бьётся и нуждается в нашей помощи».

Первоначальная цель сбора была меньше, но фанаты превзошли все ожидания, пожертвовав более $175 000 — втрое больше, чем планировалось. Эта сумма позволит покрыть лечение и реабилитацию актёра.

Уэс Джонсон не только внёс огромный вклад в индустрию видеоигр, но и активно занимался благотворительностью. В последние годы он сотрудничал с Национальной ассоциацией борьбы с болезнью Альцгеймера, помогая привлечь внимание к этой проблеме.