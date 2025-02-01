Официальный релиз The Sims 1 и 2 в Steam.

Компания Electronic Arts порадовала фанатов классических The Sims 1 и The Sims 2 – игры стали официально доступны в Steam. Этот релиз включает все дополнения, поддержку современных операционных систем Windows 10 и 11, а также адаптацию для работы на новых ПК.

Цена комплекта варьируется в зависимости от региона, но в среднем составляет около 2000 рублей. Покупать игры можно как в сбрнике, так и по отдельности. Более того, вместе с классическими версиями в Steam стали доступны новые DLC для The Sims 4.

Интересные детали:

В The Sims 2 присутствует русский язык.

Оригинальная The Sims вышла в Steam без локализации.

Релиз вызвал активное обсуждение среди фанатов: одни рады возвращению классики, другие недовольны отсутствием обновлённой графики и улучшений, таких как поддержка широкоформатных экранов.